Sech habla de lo que su nuevo disco, ‘1 of 1’, trae

“Siempre había dicho como que no iba a hacer trap, pero eso era como molestando”, dijo. “En verdad el trap me corre. Yo creo que lo hago también bien, distinto, como que a mi manera… El tema es algo bien ‘cool’ para la disco”.

“Quería ser esa persona que te dijera ‘puedes confiar en mí y decirme las cosas’” , dijo sobre el más reciente tema. “También diciendo como que tu problema es que estás buscando tal vez a alguien igual que tu exnovio y si no funcionó, ¡imagínate!, no va a volver a funcionar”.

“Que uno pueda aportar aunque sea una idea, un ‘estoy aquí’, creo que es bonito” , dijo el músico urbano a The Associated Press en una entrevista reciente desde su natal Panamá, donde pasa la cuarentena por el coronavirus.

