Sech habla de ‘911’: ‘Trabajé desde el fondo de mi corazón’

“Decía que por mí se moría… ah, pero veo que respiras. Otra mentira! Y si te vas tranquila…Tú seguirás siendo un mueble daña’o, aunque alguien te tapice”. Definitivamente que las letras de Sech calan, calan en la mente de sus seguidores y hacen que sus plenas sean un éxito. “911” no está lejos de serlo.

El viernes a la medianoche estrenó este tema, que sería el primero de su siguiente disco “42”, dedicado a la leyenda panameña, Mariano Rivera.

Sech ya había anunciado que el lanzamiento se daría con todo y video, pero la sorpresa es que en el video actúa nada más y nada menos que Nicky Jam. ¡Y lo hace muy bien! Jam actúa como cajero en el video y le da la suerte a Sech pa’ que se gane un raspaíto. ¡Opa, más bien!

A solo 9 horas de su estreno el video ya llevaba unas 218,417 vistas en el canal de YouTube de “El Peluche”, y los comentarios positivos no se hicieron esperar.

Sech celebró el estreno de “911” con champaña desde su mansión con piscina y todo, leyendo los comentarios acerca de la canción. En esa celebración estaba parte de su Bloke.

Temprano en la mañana de ayer pasó el día en la playa para relajarse. ¡Oaaa!

Sech destacó que este y los otros temas de su disco los sacó desde el fondo de su corazón. “Estamos comenzando. Trabajé desde el fondo de mi corazón esta y todo lo que viene en 42. Esperen lo mejor de mi persona en este 2021…”.

Emergencia musical

Sech contó en RELEASED, de YouTube, que su música transporta a las personas a otro mundo. “En este momento quiero irme en el viaje y decirles que esta es mi escena musical”, contó.

En “911”, cuando llega al coro, lo lleva a un mundo de millonario. “También me veo así como en todos lados, saliendo en revistas, en periódicos… como que estoy rompiendo todo”, explicó a YouTube.

En cuanto a “Relación”, un “hit” o “palo” musical, destacó que es única, le eriza mucho la piel cuando la canta en tarima. “Siento que vuelo en las nubes, como que me tiré de un paracaídas y dejo todo atrás…”, dijo.

Por otro lado, tocó el tema de alguna emergencia en su vida, en este caso se le preguntó: ¿qué haces si le mandas un te amo a una persona equivocada? Sech respondió: “Bueno, si no lo vieron lo borro. Y si lo vieron sigo diciéndole que también la amo, ¿qué voy a hacer? ‘Toy jodío ya”, dijo.

Se quedó una vez en un ascensor

Recordó ese terrible momento cuando se quedó varado en un ascensor cuando iba para una emisora. Contó que tuvo que esperar a que llamaran la ambulancia. ¡Padre!

Pero eso no fue todo, porque también le preguntaron qué haría si está cantando y se le están cayendo los pantalones? Sech contestó: “Bueno si tengo boxer me lo subo y si no tengo y se me caen bueno, qué voy a hacer. No creo que quede mal, mal, mal…”, explicó entre risas.

¿Una exnovia?

Fuerte. Sech casi no habla de su vida personal, del amor, pero habló de una exnovia que tuvo desde la escuela, cuando estaba en cuarto o quinto año. Comentó que ella no quería que él cantara y cuando se pegó estaba en la primera fila de su concierto porque quería conversar con él. ¿Qué?

“La quité de mi vida completamente, está totalmente bloqueada, cambié mi número. Para mí moriste totalmente, si ‘tas herida llama al 911 mami”, dijo.

Fue por eso que empezó este proyecto titulado 911 que es de su nuevo álbum.

Recuerden que un hermano de Sech desempolvó un cuaderno que le entregó al “Peluche” para que lo hiciera música. Por ahí va el asunto de “911”.

El tema “911” fue producido por Dímelo Flow y C-rebro, dos panameños exitosos internacionalmente.