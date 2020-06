Sech donó a NAACP y a The Bail Project, contra el racismo

‘El peluche’ destacó que el racismo no puede ser tolerado y que lo han juzgado por su color de piel, pero no ha dejado que eso estanque sus sueños.

The Bail Project es otra organización para combatir el encarcelamiento masivo en la parte frontal del sistema. Pagan la fianza de las personas necesitadas, reúnen familias y restauran la presunción de inocencia. Debido a que la fianza se devuelve al final de un caso, las donaciones al Fondo Nacional de Fianzas Rotativas de The Bail Project se pueden reciclar y reutilizar para pagar la fianza dos o tres veces al año, maximizando el impacto de cada dólar.

You May Also Like