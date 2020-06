¡Sech dice que las mujeres son primero!

Sech siempre había dicho que no haría trap, “pero eso era como molestando”, admitió. “En verdad el trap me corre. Yo creo que lo hago también bien, distinto, como que a mi manera… Es algo bien ‘cool’ para la disco”, dijo el reconocido cantautor panameño.

“Quería ser esa persona que te dijera ‘puedes confiar en mí y decirme las cosas'”, dijo sobre el más reciente tema “Confía”, con Daddy Yankee. “También diciendo como que tu problema es que estás buscando tal vez a alguien igual que tu exnovio y si no funcionó, ¡imagínate!, no va a volver a funcionar”.

You May Also Like