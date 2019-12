Sech cree en la bendición de Dios, ‘siempre oro’

Si existe alguien que es muy agradecido y que sigue orando cada día por las bendiciones que le siguen llegando a su vida, ese es Sech.

“El Peluche” panameño abrió su corazón en una entrevista con el programa Despierta América, en donde habló del eje de su vida: Dios. ¡Bravo!

“Primero que todo creo que es una bendición de Dios, siempre oro porque creo que eso es lo principal, es mi guía, y segundo, he trabajado muy fuerte en verdad y he luchado, no me he quitado nunca, el día que me iba a quitar, el día siguiente comenzaron a suceder cosas en mi vida, yo anhelaba ser grande, todo es un sueño”, reveló.

¿Clave del éxito?

Para él solo son dos factores: “Dios y mucho trabajo”, destacó.

Además, le envió un mensaje a todos los jóvenes, que no dejen que sus sueños se vayan a la tumba: “Les digo a los jóvenes que no se quiten nunca, lo importante es que no te vayas a la tumba pensando en qué hubiera pasado, qué hubiese pasado si lo hubiera intentado, tú sabes cuántos sueños hay en el cementerio que nunca se dieron”.

La primera gira de Sech por Estados Unidos iniciará en febrero del año 2020. El panameño estará en: Dalas, Houston, Orlando, Miami, Chicago y Nueva York. ¡Mira tú!

