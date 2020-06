Sech confiesa: ‘Siento rabia’ | Dia a Dia

Sí, el cantante panameño Sech habló sobre el racismo y aclaró que no quiere que malinterpreten su silencio sobre este tema: “Mi silencio es rabia, y he estado buscando las palabras para poder expresar lo que he estado sintiendo ante todo esto que está pasando. Tener que luchar por el derecho humano más básico, el derecho a vivir, solo por tu color de piel es ridículo. EL RACISMO NO PUEDE SER TOLERADO”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

Desde que todo lo de George Foyd comenzó, Sech no había expresado su opinión, pero ayer, después de un día de haber puesto el cuadro negro siguió diciendo: “Yo he tenido instantes en donde me han juzgado por mi color de piel, pero no he dejado que eso me detenga al lograr mis sueños e integrar elementos de mi cultura en mi música. Para los que no saben, yo crecí yendo a talleres de jazz y blues con mi hermano. Crecí escuchando esta música, la música de “Negros”, de la cual están derivados muchísimos géneros musicales que escuchan ustedes hoy en día, incluyendo el reggaetón”.

Cree que ahora más que nunca deberíamos unirnos y tratar de entender mejor lo que está pasando.

A todos mis seguidores, les urjo a que se tomen el tiempo de aprender acerca de lo que está sucediendo en la comunidad Afroamericana y Afro latina. Estaré subiendo más información y contenido estos días acerca de cómo pueden ayudar.