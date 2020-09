Sech cantará en los Billboard de la Música Latina

El reguesero panameño, quien es finalista para llevarse unos siete premios, ofrecerá un estreno televisivo. Sech lanzó hace un par de meses “1 of 1”, su más reciente álbum, en el que contó con las colaboraciones de Daddy Yankee, Farruko, Zion y Lennox y Ozuna y el cual llegó al puesto No. 4 en la lista Top Latin Albums de Billboard. ¡Más bien!

You May Also Like