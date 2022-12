SEC demanda a Bankman-Fried por orquestar un fraude contra inversores de FTX

La Fiscalía del distrito sur de Nueva York lo va a acusar de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y de lavado de dinero, según el diario The New York Times .

Asimismo, Bankman-Fried no informaba del riesgo derivado de la exposición de FTX a las participaciones significativas de activos sobrevaluados y no líquidos de Alameda.

