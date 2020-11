Sean Connery padecía demencia | Dia a Dia

El actor Sean Connery, fallecido este sábado a los 90 años, padecía demencia y murió “en paz”, reveló su viuda, según publica The Mail on Sunday este domingo. “Murió mientras dormía y fue tranquilo. Estuve con él todo el tiempo y simplemente se apagó. Es lo que él quería”, declaró Micheline Roquebrune, pintora francesa con la que el legendario actor se casó en 1975.

“Padecía demencia y esto tuvo verdaderamente efectos negativos sobre él. Va a ser muy difícil sin él, lo sé. Pero esto no podía durar eternamente y se fue en paz”, añadió.

Por su parte, el hijo del actor, Jason Connery, dijo a la BBC: “No estaba bien desde hace un tiempo”.

¿Cómo será su sepelio?

Su entierro será privado, anunció su familia, que prevé una ceremonia conmemorativa cuando pase la actual crisis por la pandemia.

Sean Connery fue el primer actor que llevó el papel del afamado Agente 007 a la gran pantalla, apareciendo en unos siete filmes de la saga.

Esta fue la impactante mansión al estilo agente “James Bond” que perteneció al hoy fallecido Sean Connery.

Connery también es conocido por sus papeles en películas como The Hunt for Red October “La caza del Octubre Rojo”, Indiana Jones and the Last Crusade “Indiana Jones y la última cruzada” y The Rock “La Roca”.