Sean Connery, el primer James Bond, muere a los 90 años

Pero como tantos personajes de las películas de Bond, nunca pudo escapar de 007. Abandonó el papel dos veces antes de finalmente terminar su participación en 1983, titulado «Never Say Never Again».

No era solo Bond, por supuesto. Connery protagonizó una película de Alfred Hitchcock, «Marnie» de 1964, junto a Tippi Hedren; formó parte del elenco de estrellas en «Murder on the Orient Express» de 1974; interpretó al padre de Indiana Jones, en «Indiana Jones y la última cruzada» de 1989; y ganó un premio de la Academia al mejor actor de reparto por su interpretación del policía de Chicago Jim Malone en la película de 1987 «Los intocables».

You May Also Like