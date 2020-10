Sean Connery, el actor de los mil registros

Claro que también podría ser el intelectual que resalte que lo suyo es ser recordado por la Marnie, la ladrona (1964), de Alfred Hitchcock (compulsivo e interesante ejercicio de represión sexual); o irme por el lugar común de inclinarme por la saga del personaje creado por Ian Fleming, en particular, James Bond contra Goldfinger (1964, no dudo que es su mejor interpretación del hombre que tenía licencia para matar).

Yo me quedo con tres películas de géneros cinematográficos bien distintos entre sí protagonizadas por un Sean Connery capaz de entretener y ser eficaz con registros variados al mismo tiempo: el drama investigativo El Nombre de la rosa (1986) , de Jean-Jacques Annaud (aunque al escritor Umberto Eco no le gustó al inicio su selección); el drama policíaco Los intocables de Eliot Ness (1987, por el que obtuvo su único Oscar y encima fue como actor secundario por lo que la Academia de Hollywood volvió a quedarse corta), de Brian De Palma y el filme de aventuras inverosímiles Indiana Jones y la última cruzada (1989, casi tan genial como la primera entrega de Indy), de Steven Spielberg.

You May Also Like