“Se usan para generar terror y caos entre la población civil”

“El uso de drones también da muestras de que a Rusia, aunque no le ha preocupado nunca, no le importa demasiado ser acusada de crímenes de guerra “, expresa Codina. Y es que recurrir a este tipo de arma supone “atacar núcleos urbanos, infraestructura civil, y todo lo que es punible a nivel de Derecho Humanitario”. Putin, por lo tanto, da una vuelta de tuerca más en la invasión de Ucrania. Minimiza sus riesgos para tratar de reducir las bajas en un ejército ya de por sí diezmado tras más de siete meses de combates, pero multiplica el peligro para los demás; especialmente para el eslabón más débil: los civiles.

“Los drones no tienen sentimientos ni tienen familia” , expresa Rodrigo de Castro para evidenciar que la táctica de los drones incluye una especie de cura en salud por parte de Putin para no perder efectivos en el campo de batalla. “Estos drones, eso sí, pueden ser detectados pero las pérdidas humanas pueden evitarse porque hay tiempo para que la gente se pueda refugiar. Además Ucrania ya los está detectando”, termina.

Además, el Kremlin lanzó una movilización parcial de efectivos y llevó al terreno a reservistas sin apenas experiencia. Los datos hablan de que Rusia ya suma unas 90.000 bajas en la guerra y el Gobierno no quiere más reveses en este sentido. Por eso la opción de los drones iraníes permiten a Putin corregir dos problemas: no suma bajas en el cuerpo a cuerpo entre sus tropas y puede lanzar ataques a gran escala . Pero, ¿qué consecuencias tiene todo esto en el escenario bélico?

You May Also Like