¿Se une The Rock al próximo Space Jam?

En solamente pocos días de haber salido, la secuela de Space Jam ha sido un rotundo éxito. Los cines en Estados Unidos justo tiene una película que apela a la joven generación y a sus padres a la misma vez ya que tiene una unión de una estrella en LeBron James que genera emociones en ambos grupos.

La secuela de la clásica película de los 90 “Space Jam” se podrá ver en los cines a partir de este viernes. La película, titulada Space Jam: A New Legacy, presentará a LeBron James, quien tratará de rescatar a su hijo de los antagonistas de la película junto con los personajes clásicos de Looney Tunes.

Como fue en la primera versión de la película en la que fue la estrella Michael Jordan, hay muchas celebridades del mundo del deporte y del cine que se unieron al proyecto. Entre ellos muchos amigos de la estrella de la película.

Ahora se comienza a hablar de una tercera parte de esta historia y parece que LeBron tendrá a otra celebridad en mente para lo que puede ser la continuación de este magno proyecto.

Space Jam: A New Legacy – Trailer 2LeBron James and the Tune Squad only have one shot to win the highest stakes game of their lives. Watch them battle it out on the court against the Goon Squad in Space Jam: A New Legacy in theaters and HBO Max – July 16.