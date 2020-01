Se tranca debate sobre proyecto que crea dos notarías en Panamá Oeste

En pausa quedó la tarde de este martes 14 de enero, el debate del proyecto de ley que crea dos notarías en la provincia de Panamá Oeste, debido a que no hubo consenso entre los diputados de este sector sobre la ubicación de estas instancias.

Durante la sesión hubo reproches entre diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático y de Cambio Democrático que pertenecen a esa provincias en torno a dónde debería ubicarse las dos notarías. También se cuestionó la ausencia del Ministerio de Gobierno (Mingob) durante el debate.

Juan Diego Vásquez, de la libre postulación fue el primero en cuestionar el proyecto presentado por el Mingob, a cargo de Carlos Romero. Dijo que el derecho notarial en Panamá se ha venido sostenido en una “política de lucro”. Indicó que le preocupa que el Ministerio de Gobierno, que son los proponentes del proyecto, ni el Colegio Nacional de Notarios, se encontraran presentes

Recordó que durante el gobierno anterior se trabajó un proyecto que buscaba reorganizar las notarías. “En las notarias se lucra. No podemos seguir creando problemas sin resolver el problema de raíz . Lo que no puede ser es que se siga lucrando a través de la administración pública”. Y pidió que se declarara un receso para que un representante del Mingob se presentara al pleno, no obstante, el debate continuó.

Acto seguido la palabra le fue dada a la diputada del Movimiento Liberal republicano Nacionalista, Corina Cano quien manifestó que “esto no tiene nada que ver con política”.

Explicó que estas dos notarías son necesarias en ese sector, en busca de facilitar los trámites para los ciudadanos y abogados.

Gabriel Silva, de la libre postulación, por su parte, explicó que en la Comisión votó en contra del proyecto y mantiene su posición, puesto que antes de crearse nuevas notarías se debe reorganizar el sistema notarial del país.

Apeló por una ley macro de notarías y la necesidad de replantearse lo que se ha hecho sobre este tema. También consideró necesario la presencia de un representante del Mingob , para hacer preguntas como ¿Cómo se seleccionan los notarios?, ¿cuánto ganan los notarios?, ¿por qué es necesario crear más notarías?

Agustín Shellron diputado de Cambio Democrático, del circuito 8-1, Arraiján cuestionó la propuesta de su colega Roberto Ábrego, diputado del PRD (circuito 8-5, La Chorrera) que planteaba que las dos notarías debían crearse en La Chorrera. “Estoy en contra de esa propuesta absurda”.

La propuesta del Mingob, señala que una notaría las dos notarías se establecerían en La Chorrera, sin embargo, el proyecto sufrió modificaciones en la Comisión de Gobierno, -ente del cual Shellron forma parte- , para que una instancia estuviera en La Chorrera y a la otra en Arraiján.

“Esta curul no está peleando notario, los perredés van a poder sus notarios, pero que los pongan donde van. Arraiján tienen 100 mil habitantes más que La Chorrera, no me cabe en la cabeza eso”, dijo Shellron.

En tanto, el perredista Leandró Ávila y presidente de la Comisión de Gobierno, en la cual se debatió el proyecto explicó que no puede el Estado a entrar a cubrir todos los gastos de las notarías, ya que actualmente estas con los costos de los trámites pagan todos sus gastos.

Su copartidario Roberto Ábrego, (del circuito 8-5, La Chorrera) tomó la palabra dijo que la discusión tiene varios matices : uno político, otros politiquerío y otros con ánimos de desconfiguración

Aseguró que este es un tema que se resuelve muy simple no invocando la cantidad de un distrito, lo que hay que invocar es lo que la ley dice. Aseguró que la Ley 119 del 3 de enero de 2013, que crea la provincia de Panamá Oeste, se creó también un circuito notarial. La ley dice que las notarías tienen que estar en el distrito judicial y en la cabecera del circuito .

“En consecuencia las notarias corresponde su ubicación en el distrito de La Chorrera, aquí no se tarta de legislar por razones personales. Aquí no vamos a recurrir a esos discursos políticos para complacer”.

El perredista Roberto Ayala también del mismo circuito que Ábrego respaldó la posición de su colega y aseguró que las notarías en La Chorrera son necesarias.

La opinión de Ábrego fue rebatida por Bernardino González, del Partido Panameñista quien dijo que en tres ocasiones la Asamblea ha hecho excepción para la creación de notarías. En ese sentido, explicó que en Penonomé que es la cabecera de la provincia de Coclé tiene una notaría y también existe otra en Aguadulce, otro distrito de esa provincia. Por ello, defendió la modificación que hizo la Comisión de Gobierno de crear una notaría en La Chorrera y otra en Arraiján.

Pausan votación

Una vez finalizada las disertaciones de los diputados, Marcos Castillero, presidente de la Asamblea se disponía a llamar a los diputados para la votación, sin embrago, esta tuvo que pausarse debido a que no se encontró consenso entre los diputados del circuito 8-5 y 8-1 de la provincia de Panamá Oeste, para la ubicación de las notarías