Se suspende el desfile navideño en San Miguelito por el aumento de casos de covid-19

En el más reciente informe epidemiológico –que es el No. 48, el cual corresponde a la semana del domingo 27 de noviembre al sábado 3 de diciembre pasado– se confirmaron en el país 7,091 nuevos casos de covid-19, informó el Ministerio de Salud (Minsa). No se precisó cuántos de esos casos corresponden a San Miguelito.

You May Also Like