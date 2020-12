Se sospecha de un suicidio con bomba en la explosión de Nashville

Las autoridades no tienen información sobre si había alguien dentro de la casa rodante cuando explotó. La policía también tuiteó una foto de la casa rodante cuando fue conducida al área a la 1:22 a.m. del viernes.

La explosión arrasó al menos 41 negocios en Second Avenue en Nashville, una calle llena de edificios históricos. Preocupada por la integridad estructural de los edificios afectados, la ciudad acordonó el área y no permitirá la entrada a nadie hasta el domingo por la tarde.

Los funcionarios han dicho que confían en que la explosión fue «intencional». No obstante, la fecha de Navidad, el horario temprano en la mañana y las inusuales advertencias transmitidas por los altavoces antes de la explosión indican que no se trató de un intento de asesinato en masa.

A medida que continúa la investigación, no hay señales de una persecución activa, una indicación de que los investigadores no buscan a alguien que aún represente un peligro para el público, dijeron a CNN varias fuentes policiales.

You May Also Like