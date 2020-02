“¿Por qué hago esto? Pues mi sencillo. Había compañeros de prensa que estaban esperando la salida de Ezequiel y no me parecía necesario que os tengáis que enterar por nadie cuando yo soy una tía que me caracterizo por decir las cosas directamente”, ha zanjado.

“Como comprenderéis, no quiero decir diagnóstico ni nada hasta que no pueda hablar con los doctores, porque llegué tarde anoche”, recalcaba. “Tengo la mente bastante aturdida”, aseguraba en la mañana de este jueves a las puertas del hospital, donde su familia ha estado cuidando del pequeño.

“Ayer tuvimos que salir corriendo de urgencia hasta Valencia. Me llamaron a las 8 de la tarde porque mi hijo estaba ingresado”, aseguraba la segoviana de 33 años, que por ahora ha preferido no hacer públicos los motivos que han llevado a la hospitalización de su hijo.

