Se siente más cerca de Dios en el Gran cañón

La locutora confesó que en el Gran Cañón se siente mucho más cerquita de Dios, y tiró un recuerdo de cuando tenía a su Lyann Victoria en la pancita. “No sé porque en el Gran Cañón me siento tan cerca de Dios… ese lugar tiene algo especial que no logro describir… es su majestuosidad, no sé… justo ahí, en ese momento hablaba con Dios… le pedía salud para mi familia y le agradecía por la vida que llevaba en mi vientre”.

You May Also Like