se saltó 29 veces los límites de la curva 4 de Bahréin por la que Verstappen perdió la carrera

Hamilton y Verstappen no fueron los únicos en saltarse ese límite de la curva 4. Esteban Ocon , por ejemplo, también hizo un adelantamiento valiéndose de esa escapatoria de asfalto y, como el vencedor de la prueba, no fue ni sancionado ni advertido.

Sin embargo, para carrera sí se podía usar… o eso dijeron. Los comisarios dieron pista libre de facto, ya que señalaron que ese punto no sería monitorizado y a efectos prácticos permitieron saltarse la norma general: los coches no deben pisar con sus cuatro ruedas por fuera de la línea blanca que delimita el asfalto y la escapatoria.

Según contó Hamilton, principal beneficiado, los comisarios advirtieron en la reunión de pilotos con la FIA que no podrían usar ese exterior de la curva 4 ni en los entrenamientos libres ni en la clasificación , so pena de que les eliminaran los tiempos obtenidos. A Valtteri Bottas le quitaron ocho vueltas por este motivo, por ejemplo, en la jornada del viernes.

El motivo de semejante aviso por radio fue que había usado la parte exterior de la curva 4 del razado de Sakhir para sostener la posición frente a la defensa del heptacampeón. La acción no deja lugar a dudas: Verstappen usó una zona ilegal , según la normativa general en cualquier circuito, pero que en este caso no estaba tan claro que no se pudiera usar.

You May Also Like