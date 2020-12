Se revela la causa de muerte de Sean Connery

Ha pasado casi un mes desde que Hollywood perdió la leyenda de Sean Connery, quien falleció a la edad de 90 años .

Los seres queridos del ganador del Oscar emitieron una declaración en su nombre y revelaron que murió en las Bahamas, donde pasó principalmente sus últimos años de vida.

“Su esposa Micheline y sus dos hijos, Jason y Stephane, han confirmado que murió pacíficamente mientras dormía rodeado de su familia”, se lee en el comunicado, que fue compartido el 31 de octubre.

En ese momento, no estaba claro qué causó la muerte de Sean. Sin embargo, TMZ ha arrojado algo de luz sobre su fallecimiento recientemente.

El domingo 29 de noviembre, el medio obtuvo el certificado de defunción de la estrella e informó los resultados, alegando que murió mientras dormía de neumonía, insuficiencia cardíaca y vejez.

La noticia de la causa de la muerte del actor escocés llega menos de un mes después de que su esposa compartiera información sobre su salud. En una rara entrevista, Micheline dijo que su esposo estaba luchando contra la demencia.

“Tenía demencia y le pasó factura”, dijo a The Mail on Sunday, el 1 de noviembre. “Obtuvo su último deseo de morir sin ningún problema”.

“No era vida para él”, agregó. “No fue capaz de expresarse últimamente. Al menos murió mientras dormía y fue tan pacífico. Estuve con él todo el tiempo y simplemente se escapó. Era lo que quería”.

Sean fue el primer actor en interpretar a James Bond en la franquicia, que es posiblemente su papel más notable.

También protagonizó muchas películas famosas, incluyendo The Untouchables (ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel), Indiana Jones and the Last Crusade, The League of Extraordinary Gentlemen y otras.