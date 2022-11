Se revela el verdadero interés de Angélica Rivera para pasar la noche con su ex el Güero Castro

Por lo que no es extraño verlos en reuniones familiares, o en este caso, en la cena de acción de gracias, donde ambos compartieron la mesa y muchos momentos tiernos en familia, lo cual no sería de extrañarse entre dos personas que tuvieron una relación y tienen hijos en común.

SE REVELA LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE ERIC DEL CASTILLO NO RECONOCIÓ A SU HIJA, NO FUE POR SU VISTA

You May Also Like