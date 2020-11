Se registran protestas cerca de la Casa Blanca por resultados electorales

Debido a una multitud grande y rebelde, el LAPD declaró una reunión ilegal y emitió una orden de dispersión en el área de la esquina noroeste de Pico y Figueroa. En este momento, cualquier persona en el área debe irse inmediatamente y seguir todas las órdenes de cualquier oficial de policía. Esta área ahora está cerrada.

Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order in the area of Pico & Figueroa northwest corner. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/SwNRsznqE2

— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020