Se reanudan los vuelos domésticos en Panamá

En tanto, la compañía Air Panamá operará una frecuencia diaria desde Albrook, desde donde saldrá hacia David a las 7:00 am, arribando al Aeropuerto Enrique Malek aproximadamente a las 7:58 am; retornará a las 8:30, llegando a ciudad de Panamá a eso de las 9:25 am.

Mientras que el vuelo de retorno partirá del Aeropuerto Internacional Enrique Malek a las 9:36 a.m., llegando al terminal de Tocumen a las 10:24 a.m. Para esta ruta, Copa Airlines operará el avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 personas, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.

Según el itinerario de Copa Airlines, la ruta inicialmente operará los lunes, miércoles y viernes, saliendo de la Ciudad de Panamá a las 7:14 a.m. y llegando a David a las 8:26 a.m.

You May Also Like