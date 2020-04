“Sé que amo a mi pareja pero siento que la llama de la pasión se apagó y quiero revivirla”

No obstante, si estás preocupada por el riesgo de contagio, sugiero hables con tu pareja de tus miedos y de las ideas que has pensado para seguir manteniendo la chispa erótica en el marco de vuestra relación.

Mi marido es bastante tradicional y se me ocurre que veamos porno juntos (nunca antes lo habíamos hecho) y no sé cómo se lo tomará. ¿Cree es una buena medida? ¿Cómo puedo planteárselo sin que se sienta ofendido?

El estilo de vida actual no suele facilitar las cosas: cuidado de hijos, horas de trabajo, pereza y cansancio, ocio individual y otras obligaciones hacen que no dediquemos tiempo a la pareja y al encuentro piel a piel.

You May Also Like