“Se puede intentar perdonar y aún así no volver a confiar en el otro”

Estas cuestiones no se deciden únicamente en el seno de la pareja, sino que están mediadas por el significado social que tiene el emparejamiento y que nos atraviesa como miembros de una cultura. Cuestiones, dice Such, como si en un entorno cultural determinado el compromiso de pareja tiene componente religioso, económico o de clase social, legal…

Por desgracia, y especialmente en los casos más resonados mediáticamente, es fácil perder de vista esta constelación de factores. A menudo, las personas nos lanzamos a colgar sambenitos a una u otra parte de la pareja, azuzados por la explotación de la historia en las tertulias del corazón o en hilos de Twitter. Such, no obstante, advierte contra esto: “No se puede, ni se deben sacar conclusiones rotundas sobre una persona inferidas de una conducta que podría ser, o no, aislada”.

Aún así, la mediatización de la infidelidad no debe hacernos olvidar que se trata de un fenómeno complejo en el que intervienen muchas dimensiones diferentes de la personalidad humana. Las dicotomías maniqueas funcionan muy bien en el prime time, pero no son un reflejo fiel de un fenómeno psicológicamente poliédrico.

