¿Se puede fumar antes de un análisis de sangre?

Antes de acudir a la realización de una analítica de sangre es necesario seguir una serie de recomendaciones para que el resultado no se vea alterado. A nivel general, la extracción se debe realizar en ayunas, esto es, no se puede ingerir ningún alimento entre las ocho y 12 horas previas al análisis, aunque es posible beber agua en pequeñas cantidades para saciar la sed.

