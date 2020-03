Se profundiza la crisis en el sector agropecuario

La distorsión interna del mercado interno genera una serie de prácticas que le agravan la situación al productor como el otorgamiento selectivo de cupos para la matanza, clasificación del ganado en pie, compra de facturas, y por otro lado el consumidor no puede diferenciar si la carne que compra es nacional o importada, vaca, o novillo, descongelada o fresca, tenderizada o no tenderizada, entre otras características, con precios elevados que provocan un bajo consumo.

A pesar de la voluntad que han demostrado las autoridades actuales del sector agropecuario , los productores señalan que no se alcanzan los objetivos propuestos, lo que ha profundizado la crisis como consecuencia de que la estrategia que se está usando no es la más adecuada.

