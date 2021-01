Se preparan para enfrentar incendios de masa vegetal

LEE TAMBIÉN: Detectan 325 paquetes de cocaína dentro de contenedor con rumbo a Guatemala Estos incendios afectan no solamente a los moradores de las áreas donde se dan, si no que en ocasiones se han registrado en áreas protegida s, con gran importancia ecológica , que quedan gravemente afectadas. Ante esta situación, las autoridades y estamentos de seguridad, además de combatir los fuegos que se registran, apuestan por la educación ambiental de las comunidades , con el fin de cambiar la forma de realizar faenas agrícola s y evitar que incluyan la quema en sus faenas. La época de incendios inicia a mediados del mes de febrero , hasta finales del mes de abril, época que según las autoridades se da la mayor parte de estas afectaciones. Alejandro Quintero, director Regional del Ministerio de Ambiente en la provincia de Herrera , señaló que la principal misión de la entidad es la prevención de los Incendios de Masa Vegetal , a través de la educación ambiental que genera conciencia para impedir y evitar daños a la población . Según dijo, estos incendios causan la pérdida de ecosistemas frágiles presentes en la región, que se deben preservar como parte del patrimonio nacional. En la provincia , en el año 2020 se registraron más de cuatro mil 200 hectáreas afectada s por incendios forestales , lo que motivo a las autoridades a enfatizar en la capacitación del personal encargado de la prevención y control de los incendios forestales. Funcionarios y guarda paques de la entidad recibieron una capacitación sobre los diversos tipos de incendios y cómo enfrentarlos, el comportamiento del fuego, además de las medidas de seguridad y el correcto uso de herramientas para la extinción del fuego. Igualmente, los asistentes tuvieron la posibilidad de poner en práctica lo asimilado con ejercicios prácticos en terreno. Para A lexia De León, Guardaparque del Refugio de Vida Silvestre Ciénaga del Mangle , ubicada en Paris de Parita, es importante la capacitación inicial que adquirió sobre los I ncendios de Masa vegetal, conocimientos que pondrá en práctica al momento de afrontar casos de esta índole en el área protegida donde labora o zonas próximas.

