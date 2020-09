Se pierden realizando la recreación de la masacre del ‘Búnker’ de Espinar

A todo esto, el abogado José Moncada, señaló que la diligencia fue un éxito, debido a que no existe ninguna vinculación, en contra de su defendido Miguel Ángel Almanza, porque no lo señalan como autor de la masacre.

No obstante, en el lugar, algunos abogados señalaron que se extraviaron, debido a que con las lluvias, la vegetación ha crecido, y no encontraban bien la trocha, pero posteriormente, pudieron llegar a recorrer la zona.

El tercer implicado en el caso conocido como “Rey” o “Reycito” estuvo por espacio de una hora, en la comunidad de Valle Verde, pero no dijo ni una palabra sobre el caso, pero luego solicitó que lo regresaran a la cárcel, porque no participaría de la diligencia en el área boscosa de Espinar.

