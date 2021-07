Se pagarían $413 millones por ampliación de carretera

Pero la diferencia es que el segundo tramo del corredor de las playas no se ejecutará debido a que en el contrato no se incluyeron costos asociados a la adquisición de servidumbre por más de 180 millones de dólares, lo que hace inviable la obra, según el MOP.

Rafael Sabonge , ministro del MOP, aseguró que el alcance del proyecto no ha variado y que la adenda es para cubrir los costos asociados que no fueron estimados correctamente durante el diseño de la obra.

