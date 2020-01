Se oponen a Plan Puebla-Panamá

El plan, que según los gobernantes buscará reducir la pobreza en el sur de México y en Centroamérica, incluye iniciativas para el incremento del comercio, la construcción de un corredor logístico (una red vial interregional), un proyecto de interconexión eléctrica y la construcción de un oleoducto, entre los aspectos más importantes. “El plan viola la soberanía y la autonomía porque el Congreso no ha aprobado nada”, aseveró Pascual, quien dijo también que no cree que el plan creará empleos.

You May Also Like