Se nos va la amnistía

Uno de los pocos beneficios que se mantuvieron durante toda la existencia de la Ley, fue lo contenido en el artículo 10, el cual indica que no causará multa la declaración de mejoras tardías. A la fecha no preciso cuál es la multa, luego de la modificación del artículo 766-A del Código Fiscal, por intermedio de la Ley 66/2017 y que elimina la multa anual o por fracción de años, del 2% sobre el valor declarado de las mejoras. Sin embargo, sí se mantiene vigente la resolución 201-263 de 22 de enero de 2007 (GO 25726 de 6 de febrero de 2007), “por medio de la cual se establece un criterio objetivo y uniforme para la imposición de multas por parte de las Administraciones Provinciales de Ingresos por declaración tardía de mejoras”.

