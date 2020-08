se niegan a reunirse con los abogados si no es para tratar su renovación

La salida de Leo Messi del FC Barcelona será traumática, pase lo que pase, pero el argentino quiere suavizarla todo lo que pueda. Por eso, ha solicitado a sus abogados que negocien una marcha pactada con la directiva, ya que no quiere cerrar una etapa tan importante de su vida con tan malas sensaciones.

El objetivo de Messi, sin embargo, sigue siendo el mismo: irse del club blaugrana y, si puede ser, gratis al Manchester City. Reunirse con Guardiola es un sueño y para ello necesita la carta de libertad o un precio que no sean los 700 millones de la rescisión de su contrato. Es por ello que la cláusula liberatoria, que él dice que está vigente, se convierte en clave.

La respuesta del conjunto culé no ha tardado en llegar: están dispuestos a reunirse con los representantes legales de Messi… pero sólo si quiere renovar. No están dispuestos a venderle por menos de esos 700 millones, y están seguros de que pueden hacer recapacitar al futbolista. “O es para renovar o no hay nada que negociar”, apuntan fuentes blaugrana a ‘Marca’.

La situación está volviéndose insostenible para ambas partes. Por un lado, el Barcelona no quiere perder a su jugador bandera en los últimos 15 años, pero este no está dispuesto a seguir en las mismas condiciones. El propio Josep Maria Bartomeu ha llegado a plantear su dimisión como posible llave para que Messi se quede, pero la relación entre las partes está prácticamente rota. Hasta que no se pronuncien públicamente una de las dos partes, el presidente o el jugador, no se resolverá.

No habrá rebeldía… en principio

Messi tiene la firme intención de presentarse este domingo a pasar los test PCR y entrenarse el lunes con sus compañeros a las órdenes de Koeman, aunque no está nada claro (de hecho, está cada vez más oscuro) que vaya a seguir defendiendo la camiseta azulgrana.

No obstante, la actitud de la directiva culé puede llevarle a tomar otra decisión. Los asesores del futbolista le han recomendado que cumpla y no se declare en rebeldía, pero hasta que no llegue el mismo domingo no estará nada 100% asegurado.