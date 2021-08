Se necesitan jueces que salven el planeta

Ya existe el precedente de la victoria en la batalla legal con la petrolera Shell, para obligarlos a reducir drásticamente sus emisiones y pagar miles de millones en multas. Se trató de una acción legal impulsada por la organización ecologista Friend of the Earth, apoyada por otras seis organizaciones y más de 17 mil ciudadanos holandeses. Igualmente contaron con el respaldo de accionistas de la empresa conscientes de la crisis que vivimos.

Afortunadamente, hay quienes no se rinden en esta lucha desigual por salvar el planeta. Algunos se plantean utilizar el informe para llevar a los tribunales a los gobiernos y empresas que no están haciendo nada. La categórica evidencia científica que incluye el informe y que vincula el aumento de la temperatura del planeta con las acciones humanas, provee nuevas y poderosas herramientas para hacer responsable de la emergencia climática a la industria de los combustibles fósiles y a los gobiernos.

Pero todos esos planes y acciones se quedan cortos. El mensaje sobre la gravedad de la situación no está llegando a todos los sectores y el sentido de urgencia no se siente.

