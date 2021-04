Se multiplican los rumores de ruptura entre Andrea Duro y Juan Betancourt

Andrea Duro y Juan Betancourt son una de las parejas más queridas del panorama actual. Ella, actriz icónica de la serie Física o química, y él, modelo cubano, han estado unos dos años juntos.

No obstante, en enero comenzaron los rumores de que estaban atravesando una crisis de pareja. Sin embargo, esto se desmintió, en parte, cuando comenzaron a compartir fotos juntos en las redes sociales.

El periódico La Razón, por su parte, ha publicado una noticia asegurando que ya no son pareja, según les han informado fuentes muy cercanas tanto a la actriz como al modelo.

Parece, además, que se habían comprometido y él le había regalado a ella un anillo por su pasado cumpleaños, en octubre, con una nota en la que podía leerse: “Feliz cumpleaños mi amor. No es el esperado, pero es un pequeño adelanto”.

Andrea Duro comparte en Instagram su regalo de cumpleaños. ANDREADURO / INSTAGRAM

Los rumores de ruptura se unen a que ambos llevan semanas sin compartir fotos juntos en sus redes sociales. La última foto que Duro compartió junto a Betancourt fue hace cinco semanas, a finales de febrero.

Mientras que para encontrar una publicación de Andrea en el Instagram del cubano hay que retrotraerse a diciembre de 2020, momento en el que compartió un vídeo de ambos y algunos amigos montando el árbol de Navidad y después una foto con ella.

Esto no es significativo de nada, pues en más de una ocasión parejas de famosos han aclarado que no compartían fotos porque no les apetecía en ese momento, no porque tuvieran una crisis de pareja.

De igual modo, los rumores sobre esta ruptura cobran cada vez más fuerza, pero habrá que esperar para ver si alguno de los dos implicados o el tiempo acaban por confirmarlo definitivamente.