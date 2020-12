se mantiene el mecanismo sobre el estado de derecho pero Hungría y Polonia ganan tiempo

Con este acuerdo se ha dado un paso importante, pero no ha quedado todo hecho. Ahora el Parlamento tendrá que votar el Presupuesto para el periodo 2021-2027, pero no parece un problema, pues el acuerdo con Hungría y Polonia respeta las líneas rojas que había marcado la Eurocámara.

Hay pequeñas victorias por las dos partes: las ayudas se mantienen vinculadas al cumplimiento con el estado de Derecho, pero los gobiernos húngaro y polaco ganan tiempo. ¿Por qué? No se puede ‘cortar el grifo’ de las ayudas hasta que el TJUE no resuelva un posible recurso, si así lo deciden, de Budapest o Varsovia sobre la legalidad del mecanismo. Eso tarda, como poco, dos años . Les da mucho margen a Viktor Orbán y a Mateusz Morawiecki para, como hasta ahora, seguir poniendo en jaque la red de Derechos Humanos en ambos países.

