Se logra acuerdo para liberar el barco que bloqueó el Canal de Suez

A finales de junio, la autoridad egipcia anunció un acuerdo “inicial” sobre indemnizaciones entre Egipto y el propietario del Ever Given, tras unas intensas negociaciones en las que participó la aseguradora del buque.

Con una capacidad de más de 200,000 toneladas el Ever Given, de bandera panameña, se quedó varado el 23 de marzo y bloqueó la circulación en el canal, por donde pasa cerca del 10% del comercio marítimo mundial, según los expertos.

La Autoridad del Canal de Suez (SCA) anunció este domingo un acuerdo para liberar el próximo miércoles el portacontenedores gigante Ever Given , retenido desde que a finales de marzo bloqueó esa vía marítima crucial para el comercio internacional.

