“Se llevaron toda la mercancía”: dueños de negocios golpeados por la cuarentena y ahora por los saqueos | Noticias Univision Estados Unidos

Dias contó que después de grabar el video que subieron a las redes sociales llegaron varios policías creyendo que estaba robando. “Guau, en 2020 todavía no se ha escuchado que una cara negra posea y opere otra cosa que no sea una operación de drogas”, criticó.

“Me mudé a Estados Unidos hace seis años para que mi sueño se volviera realidad (…) Como saben, algo muy triste nos pasó”, dijo uno de los propietarios, el inmigrante europeo Zola Dias. “Cuando me enteré de las protestas, pensé que estaría bien, que nadie saquearía y se amotinaría, tenía fe en Atlanta. Lamentablemente me equivoqué”, agregó.

El edificio donde se encuentra El Nuevo Rodeo, así como la estación de radio La Raza 95.7 FM, fue incendiado alrededor de las 4:20 am del viernes. Los efectivos de la Guardia Nacional y los policías no pudieron evitar que destrozaran decenas de inmuebles esos días. Se trata del epicentro de las protestas, porque cerca de allí murió sofocado Floyd.

Las pérdidas por el saqueo y los destrozos ascienden a los 200,000 dólares, calcula esta inmigrante mexicana. “Va a ser difícil recuperarse porque precisamente estuvimos cerrados dos meses por el virus. No se pudo trabajar. Apenas reabrimos el martes. Se llevaron toda la mercancía. No sé cuándo vamos a volver a abrir”, lamentó Lara en una entrevista con Univision 34.

You May Also Like