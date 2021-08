se lleva a su casa la imagen a tamaño real

Aunque solo hace un par de semanas que Alejandra Rubio confesó que había terminado su relación con Álvaro Lobo, la ruptura era oficial desde hace mucho más tiempo. La hija de Terelu Campos ha tenido tiempo para recomponerse y ya ha encontrado una nueva ilusión.

Así lo desveló por sorpresa Viva la vida, dónde Rubio es colaboradora. La joven no daba crédito al descubrir que el programa la había seguido y había descubierto la identidad de su nueva pareja. Es un joven de 22 años, deportista y amante de los viajes.

De momento, no se han dado a conocer más detalles a petición de Alejandra Rubio. La nieta de María Teresa Campos suplicó a la dirección del programa que no mostrara ninguna imagen de su novio, pues este quería mantearse en el anonimato.

“No os dejo enseñarlo, y ahí ya sí que me pongo seria. Me parece una falta de respeto, ya no me hace gracia. No quiero, ni por él ni por mí“, declaró enfadada en el plató al encontrarse con que habían impreso una imagen a tamaño real de la figura del misterioso joven.

Alejandra Rubio con Toñi Moreno en ‘Viva la vida’. TELECINCO

Oculta bajo una sábana, Viva la vida tenía planeado hacer una gran revelación con Alejandra Rubio y Terelu Campos presente. Finalmente, Rubio acabó llevándose la imagen gigante a su casa en una cómica situación que los fotógrafos no pudieron evitar grabar.

Alejandra Rubio con la figura a tamaño real de su novio. GTRES

Ante la insistencia de Alejandra, los colaboradores presentes tampoco pudieron sacar mucha información de su madre: “Estando en Málaga me dijo que quería presentarme a una persona y me pidió que fuese simpática, solo le vi diez segundos“, comentó escuetamente Campos.

Parece que Rubio va en serio en la relación. Ha conseguido mantenerlo en secreto unos meses, pero ahora es cuestión de tiempo que se descubra quién se esconde debajo de la sábana, literalmente en este caso. En Twitter muchos ya han comenzado a señalar a un posible candidato con las pistas que dio el que fuera programa de Toñi Moreno.