Se les fue la mano en regalos: Leandro Ferreira

El panorama sigue siendo desalentador. A un altísimo porcentaje de estos muchachos que pueblan las aulas de los denominados planteles públicos se les hace difícil desempeñarse dentro del rango de lo considerado básico en materia de aprendizaje. Por ejemplo, no saben leer para asimilar lo leído y redactar, con sentido y coherencia, es todo un reto para ellos; su expresión oral es muy limitada; la ortografía y gramática les parecen cosas del pasado. Es decir, el sistema no ha logrado siquiera establecer los cimientos necesarios para entonces empezar la transmisión de conocimientos sobre ciencias, matemáticas y otras materias.

No obstante lo anterior, sorprendentemente ahora se decide continuar con la idea de los anteriores gobernantes, pero con versión agrandada. Nos preocupa este tipo de acciones en momentos en que la calidad de la educación no da señales de mejorar, por lo menos no al ritmo que requiere el país.

