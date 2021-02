“Se le maltrató un poco”

Ibai Llanos recibió a Gerard Piqué a su canal de Twitch, en la nueva sección Charlando tranquilamente con…, y superó los 123.000 espectadores en el momento del inicio de la entrevista.

El streamer avisó antes de la charla que estaba un poco nervioso por el hecho de que iba a entrar toda la prensa española a ver la entrevista y recalcó varias veces que “no soy periodista deportivo”, para que nadie se sintiese defraudado con el resultado. Además, Ibai adelantó que el próximo partido de LaLiga que retransmitirá será el Real Madrid-Valencia.

Pese a que la entrevista se presentaba como “una charla distendida, sobre la vida”, como dijo el propio Ibai, los comienzos de la conversación no podían empezar de otra forma que hablando de fútbol. Uno de los primeros temas fue el momento de tensión el verano pasado, cuando Messi anunció que quería dejar el FC Barcelona. “Sucedieron unos acontecimientos que acabaron de la mejor forma posible porque él se quedó”, comentó Piqué. “Ahora mismo lo veo muy feliz, veo que tiene muchas ganas de ganar, como siempre, y tenerle al lado es una garantía de éxito”.

Sobre el título de liga, Piqué dejó claro al streamer que “tienes que confiar en el Barça”. El jugador del FC Barcelona dejó claro que el equipo todavía tiene opciones de triplete, aunque Llanos parecía dar la competición doméstica al Atlético de Madrid. “¿Qué pasa que el Atleti gana 5-0 todos los partidos?”, rebatió el defensa azulgrana.

A la hora de tratar el tema de la Selección Española, Ibai preguntó a Piqué por su relación con jugadores de otros equipos, a lo que el central dejó claro que tiene un trato cordial con todos ellos. “Hablamos poco de fútbol. Se habla de todo un poco. Por salir por la tele parece que somos de otro planeta, pero tenemos las mismas preocupaciones que cualquier persona. De fútbol se habla bastante, pero pasamos muchas horas juntos en las concentraciones, sobre todo en la Selección”.

Precisamente de esa época sólo tiene buenos recuerdos. “Con la Selección me lo he pasado pipa. Éramos como una familia. Sólo puedo hablar bien de toda mi experiencia. Es cierto que por el tema político se generó un debate, pero lo positivo fue que me motivé en demostrar a todos los que silbaban que era el mejor. Jugué muy bien con la Selección. Estaba muy motivado por demostrar que de verdad me importaba. estoy muy orgulloso“.

La fórmula del éxito de Piqué

Piqué habló también sobre su gestión del éxito y la ambición como mecanismo para no relajarse. “Pienso en qué más puedo conseguir. Es siempre la ambición en intentar ser mejor en todo. Como persona, como futbolista, como empresario”, explicó. “Xavi siempre decía que cuanto más trabajas más suerte tienes”.

Una frase que Ibai aprovechó para sacar a colación el famoso 2-8 encajado por el Barça. “Te duele muchísimo, pero eso es parte de la vida. La vida es eso, levantar el sextete un año y otro que te den una bofetada que no sabes de dónde ha venido. Y eso pasa en el trabajo, en la familia y en todo”, comentó el jugador. “El fracaso es parte de la vida. En este país, cuando fracasas, la gente te está esperando para reventarte. Hay medios que te tratan muy bien, pero siempre hay algunos que están en fila india esperándote. La gente donde más triunfa es viendo que te hundes”.

Y es que Piqué es un jugador que está más que acostumbrado a las críticas, tal y como admitió durante la charla. “La crítica deportiva la puedes aceptar siempre. Es una opinión y es totalmente respetable. El problema es cuando empezamos a tocar temas fuera del terreno de juego. La política, ser empresario, a nivel familiar o sentimental… A mí me gustaría que se me valorara sólo por mi rendimiento deportivo”.

Llegó un momento en el que se cambiaron las tornas y fue el futbolista quien comenzó a hacer preguntas al streamer. “¿Leí que quieres comprar un equipo de fútbol tú también?”, le dijo. “Que sepas que una cosa es comprarlo y otra es mantenerlo, sobre todo en Segunda B, porque leí que querías comprar el Murcia”, le advirtió el del Barça. “Te lo digo para que no te tires a la piscina y no haya agua”.

Bartomeu y su gestión del FC Barcelona

Piqué confesó que las negociaciones de los capitanes con el presidente Josep María Bartomeu durante el inicio de la pandemia de Covid-19 no fue fácil. “Cuando te escapas de estos problemas y delegas, se hace todo muy complicado. Se empieza a crear una montaña, surgen más problemas y las cosas van a peor. A veces puedes molestar a la gente, pero tienes que tomar decisiones para que el club vaya a buen puerto”, explicó el jugador. “Hubo momentos puntuales en los que quizás se necesitaba un poco más de liderazgo y dar la cara. Tienes que tener dotes para liderar un club como el Barça, que factura mil kilos. Es un transatlántico”.

Esto llevó a hablar de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. “Espero de verdad que el socio vote al que cree que es el mejor. Los tres candidatos son competentes y salga quien salga lo va a hacer muy bien. Hay que mirar al futuro. Mirar al pasado es sólo para ver los errores, así que a seguir”, pidió Piqué.

“Florentino Pérez tiene una cualidad que en Josep María Bartomeu no era la especialidad de la casa”, dijo el futbolista cuando Ibai sacó a relucir al presidente del Real Madrid en la conversación.

“Mola mucho ser futbolista, pero siempre nos apetece jugar al fútbol”

El lado menos futbolístico de Piqué apareció cuando Ibai condujo la charla a temas menos competitivos y más de relaciones con sus compañeros a lo largo de su carrera. “Hay personajes que te descojonas. Siempre pongo el ejemplo de Jordi Alba o Álex Vidal, que dan vidilla al vestuario. Te dan la vida. Tener un vestuario unido que además se lo pasa bien mola“, declaró el central.

“Ser futbolista es la hostia, pero la gente se piensa que salir al campo es un partido entre amigos, pero no. Mola mucho ser futbolista, pero no todos los días nos apetece jugar al fútbol cuando llevas 20 o 25 años”, confesó. “Es un trabajo. No son partidos de solteros contra casados”.

En este sentido, Piqué no tuvo inconveniente en romper una lanza a favor de Gareth Bale. “A Bale, deportivamente, se le maltrató un poco. Te puede gustar el golf y un futbolista puede tener hobbies. A partir de ahí se le maltrató un poco.

Piqué después del fútbol

“En Cosmos estamos construyendo algo muy bonito. Nos dedicamos a gestionar e invertir en deportes. Me gusta el baloncesto, el tenis, el fútbol americano… A partir de ahí, con la experiencia que tenemos, vamos creando una empresa que tiene muy buena pinta, con un equipo magnífico y con la que nos la pasamos bomba“, explicó Piqué sobre sus planes de futuro una vez cuelgue las botas. “Cuando me retire, lo haré en el Barça”, aseguró.

Mucho más que fútbol

Algo similar sucede con el trabajo de los creadores de contenido, algo que Piqué admitió que le costó entender. “Siempre he intentado ir a la última y entenderlo todo. Pero esto de los streamers y todo esto me ha costado. No ha sido de un día para otro entenderlo perfectamente”, dijo el futbolista. “Tiene que haber algo detrás porque la gente no es tonta. Empecé a ver contenido tuyo y de otra gente, y a veces me he descojonado viendo partidas de Among Us y cosas que no sabía que ni existía”.

El Piqué más personal

Ibai se puso profundo y quiso conocer al Gerard Piqué más personal. “¿Tienes miedo a la muerte?”, le preguntó. “Con seis meses o un año, en la casa de veraneo de mis abuelos, me caí desde una altura de unos tres metros. Fui a urgencias… Ahí vi la muerte, y a partir de ahí ya no le tengo miedo“, bromeó el futbolista.

A la pregunta de cuántos días malos tiene al año, Piqué le respondió más en serio. “Me siento un privilegiado. Me levanto cada mañana y me siento fascinado con todo lo que me va a venir“, le respondió el defensa. “Si lo afrontara de otra manera sería un imbécil. Cada día disfruto mucho de todo lo que tengo”.

Hablando de El Chiringuito, Ibai aprovechó para decir públicamente que Edu Aguirre le tiene bloqueado en Twitter. “Pues háblalo. Si no te deja dormir por las noches, háblalo y que te expliquen. ¿Pero crees que es el único que te tiene bloqueado en Twitter?”, le vaciló Piqué.

Internet y las redes sociales

“Supongo que cuanto más joven eres más metido estás [en Internet]. Yo soy muy activo en Twitter. Te metes ahí y en cinco minutos te enteras de cómo ha ido el día. Es el periódico del futuro“, confesó Piqué cuando Ibai le preguntó por las redes sociales y su conexión con las tendencias virales. Además, Piqué admitió que gestiona su cuenta de Twitter por completo. “Asumo la responsabilidad de todo lo que salga en mi cuenta“.

Para ir terminando, Ibai quiso revisar con Piqué una recopilación de sus mayores errores deportivos. “Pensé que pondrías vídeos en los que quedo bien, tema táctico… Y coges los fails. Vale, pásalos…”, bromeó el del Barça, que le justificó todas ya cada una de las jugadas que le puso el streamer. “La de la ‘segadiña’ es constante”, le dijo Ibai. “¿Pero por qué no pones todas las que corto?”, entró al trapo el futbolista, que se defendió diciendo que “tirarse al suelo no es una humillación. Los jóvenes de hoy en día, te tiras al suelo y creen que es una humillación“. Y así una acción tras otra. “Este vídeo es muy largo”.

Antes de irse, Gerard Piqué preguntó a Ibai su opinión sobre el tema de Andorra y los youtubers, a lo que Llanos contestó bromeando con un “se nos acaba el tiempo”. Finalmente el streamer se mojó, una vez más, diciendo que se quedará siempre en Barcelona, aunque “cada uno es libre de vivir donde quiera”. Piqué no fue menos y también dio su opinión. “Vivimos en un país que [en cuestión de los impuestos] es de los mejores. Cada uno que pague lo que le toque pagar porque nos beneficiamos todos como sociedad. Eso no significa que si alguien no quiere pagar o prefiere vivir en Andorra que lo haga. Aquí prejuzgamos a los demás, pero cada uno con su vida puede hacer lo que quiera”.