“Se juzgan las ideas que se querían asesinar”

Las 17 personas que fallecieron durante los tres días de ataques dejaron un vacío muy importante en sus familiares. Así lo demuestra Elsa Wolinski, hija de Georges Wolinski, uno de los grandes dibujantes y humoristas asesinados, que declaró en el juicio: “Papá se ha ido. Wolinski queda. Mi hermana, abogada, mi madre, con cáncer, y yo, que he engordado un poco, vivimos en una atmósfera muy tensa. Me siento cansada desde que comienza el día. Todo, la actualidad, la prensa, me recuerdan aquel día trágico . Mi madre vive su enfermedad y su dolor con una protección policial especial. Nos apoyamos, en familia”.

En enero del año 2015 se produjeron en Francia unos atentados que paralizaron durante un tiempo a toda Europa. El día 7, Chérif y Said Kouachi, dos hermanos terroristas islamistas radicales entraron armados con fusiles de asalto en la sede de la revista satírica Charlie Hebdo y comenzaron a disparar a todos los periodistas que allí se encontraban. En total mataron a doce e hirieron a once, y en los dos días siguientes se produjo un asesinato a un policía y un asalto un supermercado judío en el que murieron cuatro personas.

