Se incrementan las dudas sobre el futuro de Ansu Fati

Sin embargo, no todas las fuentes apuntan las mismas informaciones y varios sectores de la prensa niegan que el contrato de Ansu Fati pueda ser ampliado por el club si el jugador no da su visto bueno. Una versión que también tiene más lógica porque sería absurdo que si la entidad catalana puede renovar al jugador unilateralmente no lo haya hecho ya debido al potencial que está mostrando.

You May Also Like