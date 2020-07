Se incrementan casos en Los Santos a pocas horas de apertura del bloque 3

MÁS INFORMACIÓN El anuncio se da en momentos en que la provincia cuenta con su estadística más alta de casos confirmado s, cuando en un sólo día – el pasado viernes– se confirmaron 13 nuevos casos, en mayoría relacionados a un brote en la comunidad de El Cacao, Distrito de Tonosí. Se trata de una de las áreas de la región santeña donde no se habían registrado casos , sin embargo, durante esta semana se han confirmado 11 contagiados , todos relacionados a la c onstrucción de una escuela. Hernández indicó que este proyecto reinició su construcción con la apertura del bloque 2 , y los trabajadores llegaron al sitio hace seis semanas , procedentes de otras provincias del país. Hasta la fecha, hay 38 personas y siete viviendas en cuarentena en El Cacao , mientras que los equipos de salud realizan la investigación epidemiológica para determinar cómo se dio el primer contagio. Las autoridades de Salud ordenaron la suspensión temporal de la construcción del Instituto Profesional y Técnico Agropecuario (Ipta) de Tonosí, por un período de 15 días , como medida extraordinaria para detener el contagio. Sin embargo, el director médico provincial enfatizó en que la empresa contratista presentó su protocolo de seguridad antes de reiniciar las labores. Hasta el último corte registrado, la p rovinicia cuenta con 99 casos acumulados de Covid-19 positivo , de los cuales 54 están recuperados, 44 son casos activos, dos hospitalizados y un fallecido.

