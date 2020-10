¿se incluye esta información en el etiquetado?

“Es necesario que el consumidor disponga de una información exacta, accesible y clara en la que la no haya lugar a dudas sobre el origen de la materia prima, sobre dónde se fabricó o envasó. Y eso, hoy por hoy, no sucede”, alertan. De esta manera, la OCU reclama las siguientes medidas en favor del consumidor:

No obstante, la legislación no obliga a indicar la procedencia de todos los productos disponibles en los supermercados . De hecho, “si compras unas naranjas podrás saber de dónde vienen, pero si se trata de un zumo de naranja ya no sabrás dónde se han recolectado”, advierten desde la OCU.

You May Also Like