‘Se han inspeccionado más albergues en tres meses que en ocho años’, directora de Senniaf

Si un niño se convierte en adulto en un albergue, “a nivel de país no tiene a dónde ir, y por razones humanitarias las oéneges que regentan estos albergues no los pueden tirar a la calle”, Graciela Mauad, directora Senniaf. #LaPrensaSecuestrada https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/mJ7ahy8U3q

You May Also Like