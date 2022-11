¿Se han comprometido Phoebe Bridgers y Paul Mescal?

Son una de las parejas con más apoyo por parte de esa parte de Twiter que se autoconsidera sad (“tristes”), dadas las canciones que hace ella, de tono melancólico, y la serie que le dio fama a él, Normal People. Ellos son Phoebe Bridgers y Paul Mescal y, según ha anunciado The Guardian en un perfil con entrevista que ha hecho del actor, están comprometidos.

Sin embargo, la pareja, que lleva algo más de dos años de relación, no ha realizado ningún comunicado oficial, ni confirmando la noticia ni desmintiéndola desde que saliese a la luz la mañana de este domingo, por lo que la euforia inicial que se vivió en las redes con la posibilidad de una boda entre las dos estrellas ha dado paso a una incertidumbre patente entre sus seguidores.

Ya hubo un revuelo parecido hace unos meses, cuando durante un concierto la cantautora estadounidense llamó al actor irlandés “mi prometido”, si bien en este caso ha sido diferente: el propio medio inglés ha editado su web y donde ponía que la pareja “are now engaged” (“ahora están comprometidos”) ahora dice “are reported to be engaged” (“se dice que están comprometidos”).

Todo ello no ha evitado que una gran cantidad de fans de la artista y el intérprete, de 28 y 26 años, respectivamente, hayan recordado la curiosa forma en la que la pareja se conoció y comenzó su relación allá por 2020: a través de un par de interacciones por Internet.

La primera en actuar fue la autora de éxitos como I know the end o Moon Song, quien, tras terminar la famosa serie, dijo que estaba “tan triste como cachonda”, a lo que el actor contestó que se moría ahí mismo y ella, de nuevo, que no hiciera que tenía mucho talento. Poco después, él elegía el álbum Stranger in the Alps, de Bridgers, como el que más le había marcado durante la adolescencia. Luego, la videollamada en la que se conocieron fue vista como claramente el punto de partida de su amor.

Paul Mescal y Phoebe Bridgers casándose porque ella dijo en Twitter que le ponía cachonda y ella era la cantante favorita de él. Todos mis respetos. pic.twitter.com/DHpaqymNZZ — Leila (@avionsinfreno) November 6, 2022

La cantante, a pesar de que tiene a los fans de la pareja en vilo, solo ha subido una publicación a su Instagram este domingo: un vídeo abrazando a Lorde después de que ambas cantasen juntas el tema Stoned at the Nail Salon en el Primavera Sound que está teniendo lugar en São Paulo.