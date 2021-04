“Se ha victimizado en su relación conmigo”

Asimismo, el conductor del programa tampoco se ha callado al opinar, para bien y para mal, sobre el exmarido de Rocío Carrasco, con quien ha llegado a protagonizar algún momento tenso en el plató de Sálvame. “He trabajado aquí con Antonio David y me he llevado muy bien con él… Hemos tenido ‘colegueo’ , nos hemos reído mucho dentro y fuera”, ha asegurado.

You May Also Like