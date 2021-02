“Se ha valido de las cámaras”

Este martes, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez tuvieron una nueva pelea causada por un meme de ella y un enfado del presentador después de que no aceptara sus disculpas. Pero, según parece, Rosa Benito ha vivido algo similar con la de San Blas, aunque ha querido ser comedida con sus palabras.

Este miércoles, los colaboradores de Ya es mediodía han visto el vídeo de la pelea, momento en el que han dado su opinión. Y, aunque la exmujer de Amador Mohedano no ha querido mojarse mucho y ser cauta, ha dado a entender lo que se callaba y ha dejado sobre la mesa algún que otro zasca.

“No voy a hablar, prefiero callarme, y estoy en todo mi derecho”, ha respondido Benito después de que le preguntaran sobre cómo era vivir un momento así de tenso con la ex de Jesulín.

Después, la exconcursante de GH VIP 4 ha dicho que lo que sucedió entre ellas no era igual a la discusión que habían tenido Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, especialmente porque ella “no ha tenido bronca, que es peor”.

Para la colaboradora de Ya es mediodía, quizá el haber roto su relación sin haber discutido o haberse dicho las cosas a la cara era peor que discutir en directo. “Se ha valido de unas cámaras y lo ha tirado, y yo me he retenido porque no tenía ganas, no voy a entrar en el juego“, ha explicado.

Después, Sonsoles Ónega ha bromeado después diciendo si ella era como María José Campanario, a lo que Rosa Benito ha contestado seria: “No soy María José Campanario porque yo no he escrito ninguna carta“.