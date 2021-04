“Se ha aprovechado de mi rueda, por esto en Moto3 te penalizan, pero a él no”

Joan Mir, que logró el noveno mejor tiempo de la clasificación para el Gran Premio de Portugal de MotoGP, aseguro que está “satisfecho de cómo ha ido” la jornada porque dio “el ciento por ciento”, aunque se mostró molesto con Marc Márquez.

Al referirse a la estrategia de Marc Márquez durante la Q1, Joan Mir explicó: “Ya sabemos que a Marc le gusta hacer esto y hoy lo ha hecho conmigo y siempre hace con alguien lo de ponerse detrás en las calificaciones y jugar a este juego”.





“Por esto en Moto3 penalizan y a él pues no. Aquí no penalizan, pero esto es así. Yo voy a la mía y no me he puesto nervioso para nada y he hecho mi tiempo igualmente, he dado mi ciento por ciento y es lo que hay. Si hubiéramos entrado en el juego de que él ha salido bastante más adelante, ha cortado, se ha puesto detrás, me ha molestado en la primera vuelta de crono, porque ha salido lento”, dijo.

“Me lo he encontrado a mitad de pista, he perdido ya mi vuelta, luego he tirado y se ha aprovechado de mi rueda. En Moto3 penalizan por esto, y seguramente en Moto2, pero en MotoGP todavía no”, recalcó el piloto de Suzuki.

“Creo que este tipo de acciones en MotoGP también son peligrosas, no sólo son peligrosas en Moto3, directamente no creo que se le tenga que penalizar a él, pero este tipo de acciones son peligrosas”, insistió Mir, quien destacó: “Al final, va bastante más lento, me molesta a mí en mi vuelta rápida y por estas acciones se tendría que penalizar, yo creo”.